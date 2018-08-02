Москва, 3 августа, 2018, 00:22 — ИА Регнум. Очередное расширение антироссийских санкций является попыткой ударить по государственному финансированию России, заявил Борис Межуев, главредактор сайта «Политаналитика, передает РЕН ТВ.

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По словам эксперта, новые санкции, если их введут, будут наиболее болезненными, ведь они связаны с государственным долгом. По его оценке, проект Демократической партии США попытаются остановить.

«Это попахивает безумием», — считает Межуев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократы предложили ввести очередные санкции против России. Сенаторами внесен на рассмотрение законопроект о не только о новом черном списке российских граждан, но и о новом госдолге России.