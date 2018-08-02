Москва, 2 августа, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее перечень требований по обеспечению транспортной безопасности в России. Документ опубликован 2 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

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В документе определены в том числе требования к антитеррористической защищённости объектов и территорий с учётом уровней безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и средств воздушного транспорта.

Согласно постановлению правительства, субъекты транспортной инфраструктуры теперь обязаны назначать лиц, ответственных за безопасность, а также привлекать для защиты своих объектов специальные подразделения, включающие мобильные группы быстрого реагирования.

Также документом предусмотрено проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и выработка планов обеспечения безопасности на них. Соответствующие данные должны быть представлены на утверждение в Росавиацию.

Сообщается, что новые требования вступают в силу со дня официального опубликования постановления правительства.