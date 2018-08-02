Санкт-Петербург, 2 августа, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Для улучшения ситуации на дорогах требуется внести изменения в работу автошкол, увеличив их ответственность за результат, а также предусмотреть персональную ответственность инспекторов за выдачу водительских прав коррупционным путем, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 августа, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов.

Антон Привальский ИА Красная Весна Проезд запрещен

Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что МВД предлагает ужесточить экзамен на водительские права, объединив «площадку» и «город» в одну практическую часть и предусмотрев «фиксацию экзамена на видео в обязательном порядке». Большее внимание практическим навыкам на экзамене приведет к снижению количества ДТП, считает Черников.

«Трудно не согласиться с начальником Госавтоинспекции: в этой сфере действительно нужно наводить порядок. Мне представляется, что нужно внести изменения в работу автошкол и в правила приема экзаменов.

Прежде всего, нужно обязать хранить видеозаписи экзаменов в течение продолжительного времени. В настоящее время этого по разным причинам не происходит.

Во-вторых, сейчас эти записи смотрят только при проведении проверок или в случае жалоб со стороны экзаменующихся на то, что им несправедливо не выдали права. Но важнее ведь противоположные ситуации — когда права выданы тем, у кого нет достаточных навыков.

Должны отсматриваться записи экзаменов всех тех, кто попал в ДТП в течении, скажем, года или двух после получения прав. И если из записи будет следовать, что у экзаменующегося не было необходимых навыков, инспектор должен понести персональную ответственность. Сейчас, выпуская на дороги потенциальных убийц, такие нечистоплотные сотрудники никакой ответственности не несут.

Кроме того, мне представляется, что не нужно регулировать деятельность автошкол так жестко, как это происходит сейчас. Пусть учат так, как считают правильным, но при этом у них должна быть ответственность. Все, кто после обучения не смог сдать экзамен, должны иметь возможность пожаловаться на оказание некачественной услуги и доучиться бесплатно. Тогда у автошкол будет мотивация учить хорошо. Сейчас же им совершенно все равно, умеет человек ездить или нет.

Наконец, надо дифференцировать учащихся автошкол. Кто-то уже обладает некоторыми навыками или в полной мере владеет теорией, а кто-то не знает ничего. И им требуются совершенно разные программы».