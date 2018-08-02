Москва, 2 августа, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Средние потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 23 по 29 июля снизились на две копейки. Такие данные приводит 2 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Mikhail Talisov Одна копейка

В том числе бензин марки АИ-92 подешевел на две копейки, до 41,51 рубля за литр, бензин АИ-95 — на одну копейку, до 44,58 рубля за литр, бензин АИ-98 — на две копейки, до 49,82 рубля за литр.

Дизельное топливо за неделю подешевело на одну копейку — до 44,46 рубля за литр.

По данным Росстата, снижение цен на бензин наблюдалось в 20 центрах субъектов Российской Федерации. Наибольшие снижение зафиксировано в Назрани — на 1,9%, Севастополе — на 0,7%, Оренбурге и Симферополе — на 0,5%

В пяти региональных центрах цены на бензин выросли. Наибольшее подорожание зафиксировано в Ленинградской области и Магадане — на 0,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.