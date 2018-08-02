Симферополь, 2 августа, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Крымские власти попросят Минсельхоз РФ разрешить им приостановить вывоз зерна за границу. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 2 августа сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

«Мы экспортируем зерно в Ирак, Иран, Сирию, уже около шести тысяч тонн отправили. Наши специалисты готовят письмо с просьбой приостановить вывоз, чтобы перенаправить его нашим потребителям, пока не соберём новый урожай», — уточнил Андрей Рюмшин.

По его словам, в резервах РК осталось более 200 тысяч тонн зерна, собранного в прошлые годы, также есть интервенционный фонд, в котором хранится 112 тысяч тон зерна.

«После уборки дадим возможность нашим крымским производителям хлебобулочных изделий выкупить его. Этот резерв хранился у нас три года», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной засухи вместо запланированного 1,7 миллиона тонн зерна в Крыму в 2018 году удалось собрать 880 тысяч тонн.