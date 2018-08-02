Санкт-Петербург, 2 августа, 2018, 15:52 — ИА Регнум. В Петербурге представители исполнительной и законодательной власти, вооруженных сил, общественных и ветеранских организаций 2 августа, в День ВДВ, возложили цветы к бюсту создателя Воздушно-десантных войск, Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова.

Assembly.spb.ru У бюста Василия Маргелова

В торжественном митинге и церемонии в сквере им. В. Ф. Маргелова в Приморском районе города участвовали и. о. губернатора, вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, и. о. командующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов.

«ВДВ — это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один», — отметил Александр Говорунов, возглавляющий Смольный на период отпуска губернатора Георгия Полтавченко.

За день до праздника в Петроградском районе Санкт-Петербурга открыли мемориальную доску Герою России, гвардии старшему лейтенанту 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии Андрею Шерстянникову.

Легендарный и трагический бой 6-й роты произошел в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Чеченской Республике. Тогда 90 российских десантников в Аргунском ущелье вступили в бой с группировкой международных террористов. В бою погибли 84 десантника, но бандиты понесли огромные потери и дальше не прошли.

Мемориальная доска установлена на здании бывшего Санкт-Петербургского высшего зенитно-ракетного командного ордена Красной Звезды училища, которое окончил Андрей Шерстянников.

«Наш священный долг — увековечить имена всех отдавших жизнь за Родину солдат, сержантов и офицеров и передать новым поколениям тот боевой дух, который заложил отец «крылатой пехоты» Василий Филиппович Маргелов», — отметил глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Датой рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года, когда группа военных парашютистов десантировалась с двух самолетов в районе Воронежа. Первым подразделением ВДВ стал сформированный в Ленинградском военном округе авиамотодесантный отряд.

Василий Маргелов был участником героической обороны Ленинграда, он командовал соединениями на Ленинградском и Волховском фронтах. Более двадцати лет генерал Маргелов руководил Воздушно-десантными войсками СССР.