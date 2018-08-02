Москва, 2 августа, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы рассмотрят возможность отказа от повышения пенсионного возраста до 2035 года и возврат индексации пенсий работающим пенсионерам. Такие поправки к правительственному законопроекту о пенсионной реформе направили в профильный комитет депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе со своим лидером Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Речь идет о законопроекте, предлагающем повысить в РФ возраст выхода на пенсию до 63 лет у женщин (к 2034 году) и до 65 лет у мужчин (к 2029 году). Госдума 19 июля приняла инициативу в первом чтении, однако все три оппозиционные фракции проголосовали против.

Так, депутаты «Справедливой России» в своих поправках предлагают исключить всякое упоминание о повышении пенсионного возраста и установить запрет на его повышение до 1 января 2035 года, то есть ввести мораторий. Депутаты особенно подчеркнули недопустимость повышения пенсионного возраста для граждан, работающих на Крайнем Севере.

Кроме того, депутаты также предлагают вернуть полноценную индексацию пенсий для работающих пенсионеров, а также включить в пенсионный страховой стаж периоды обучения и ухода за ребенком до 3 лет.

Вступление в силу законопроекта, уже принятого в первом чтении, депутаты предлагают перенести с 2019 на 2035 год. Поправки направлены в профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, который рассмотрит их в ходе работы над инициативой ко второму чтению.

Напомним, что профильный комитет до 24 сентября ожидает поправки в правительственный законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста.