Лос-Анджелес, США, 2 августа, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В Калифорнии 1 августа скончалась голливудская актриса и певица Мэри Карлайл. Об этом сообщила пресс-служба американского издания Hollywood Reporter.

Цитата из х/ф «Наводчицы». Реж. Луис Кинг. 1938. США Мэри Карлайл в роли Маржори Роджерс

Карлайл окончила свои дни в доме престарелых в округе Лос-Анджелеса Вудленд-Хиллз. Актрисе было 104 года.

Мэри Карлайл была замечена в Голливуде еще подростком. Она снялась в нескольких картинах в 30-е годы, в том числе в мюзиклах.

Последнюю роль в кино Карлайл сыграла в фильме «Мертвецы идут» в 1943 году. Мэри Карлайл прожила в браке с британским актером и продюсером Джеймсом Блейкли более 60 лет.