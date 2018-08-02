Рим, 2 августа, 2018, 12:19 — ИА Регнум. В 18 крупнейших городах Италии введен «красный» — наивысший — уровень погодной опасности. Такая мера предпринята из-за жары, говорится в ежедневном бюллетене итальянского минздрава.

Солнце

В крупных городах северной и центральной Италии воздух разогрелся почти до 40 градусов, а где-то и превысил эту отметку. От аномальной жары страдают жители Рима, Милана, Турина, Венеции, Генуи, Болоньи и Флоренции.

Введение «красного» уровня опасности говорит о том, что жара становится опасна даже для людей, не испытывающих проблем со здоровьем. Синоптики прогнозируют, что своего пика зной достигнет 2 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, от аномальной жары страдают также жители северной части Мексики, где столбик термометра в конце июля поднимался до +50. В июле от жары и обострившихся из-за нее заболеваний там погибли 73 человека.

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