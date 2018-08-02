Петропавловск-Камчатский, 2 августа, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Камчатка не справляется с беспрецедентными подходами лосося. На помощь камчатским рыбопромышленникам вышли сахалинские суда. Власти полуострова увеличили допустимые объёмы вылова до 353 тыс. тонн, и это не предел. Население Камчатки сетует на то, что рыба буквально выплескивается из рек и значительная её часть может погибнуть, рыбоперерабатывающие мощности с таким объёмом не справятся, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Дюккер. Рыбак в лодке

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Перед началом лососевой путины — 2018 наука прогнозировала небывалые подходы горбуши к берегам Камчатки. Первоначальные разрешенные объёмы вылова были запланированы на уровне 290 тыс. тонн.

Но сегодня территориальное Северо-восточное управление Федерального агентства по рыболовству сообщило, что объемы увеличены до 353 тыс. тонн — и это не предел.

Таким образом, у Камчатки есть все шансы побить собственный абсолютный рекорд по вылову лосося:

«За всю историю проведения лососевых путин на Камчатке абсолютный рекорд был установлен в 2013 году. Улов тогда составил 252 тыс. тонн», — сообщилоИА Кам 24

«Увеличение объемов связано с хорошими подходами нерки, кеты, горбуши на восточном побережье Камчатки. Кроме того, хорошие подходы горбуши наблюдаются и на западном побережье полуострова. Поэтому были увеличены объемы по этому виду. Также на западе полуострова разрешили добыть больше нерки на реке Озёрная. Возможно, в ближайшее время будет разрешено еще увеличить объёмы», — сообщили в теруправлении Росрыболовства

По данным министерства рыбного хозяйства Камчатки, на 1 августа добыто уже 176 тыс. тонн рыбы. Между тем на аналогичный период 2017 года камчатские промысловики успели добыть 241 тыс. тонн лосося.

Тем временем в социальных сетях жители Камчатки сетуют на то, что лосось буквально выплескивается из рек, а перерабатывающие мощности полуострова не справляются с такими объемами. Люди переживают, что рыба может погибнуть зря. Одни предлагают немедленно разрешить свободный вылов рыбы, другие советуют не спешить:

«Надо срочно разрешить свободный вылов лосося населению. В условиях ухудшающегося материального положения людей это очень бы поддержало», — пишут одни камчатцы.

Однако есть и противники таких мер:

«Мы уже проходили это в 1996 году. Тогда тоже рыбы было немерено, разрешили ловить всем подряд. Так вот, тогда все леса в окрестностях Петропавловска-Камчатского были тухлой рыбой завалены — люди брали только икру, а рыбу выбрасывали. Так что такая вседозволенность не нужна. А то, что мало приемщиков пришло, — так это отчасти вина федеральных властей: путина — это освоение федерального ресурса все-таки», — пишут другие.

Между тем западное побережье Камчатки оказалось неспособным принять беспрецедентный объем горбуши: не хватает судов-приёмщиков, береговые перерабатывающие заводы работают в несколько смен, но не справляются с всё увеличивающимися объемами улова.

Сегодня на приемке лосося работают порядка 70 судов, еще 50 судов на подходе.

На помощь камчатцам пришли сахалинские коллеги.

«Однако больше с Сахалина судов не будет, потому, что сахалинцы ждут своей рыбалки и их основной флот сосредоточен у острова. В лучшие времена у нас на приемке работало не более 120 судов», привело слова министра рыбного хозяйства Камчатки Владимира Галицына ИА Камчатка-Информ

Сегодня все перерабатывающие мощности западного побережья Камчатки суммарной мощностью 8−10 тыс. тонн в сутки загружены рыбой. В сутки удается перерабатывать до 11 тыс. тонн. С увеличением количества судов на приемке объем перерабатываемой рыбы вырастет до 15 тыс. тонн в сутки.

В региональном минрыбхозе между тем признали: таких объемов Камчатке не освоить:

«При любой подготовке запад Камчатки не справится с таким небывалым объёмом рыбы, который подошел в этом году. Если мы сейчас сделаем все, что от нас зависит, и все, что не зависит, мы не возьмем всю рыбу. К такому объему невозможно подготовиться. Это исключение из правил», — сказал министр рыбного хозяйства Камчатки.

Камчатские рыбаки между тем в своих группах в социальных сетях сетуют на нехватку на полуострове рыбоперерабатывающих заводов, на то, что им больно смотреть на огромное количество рыбы, которую нельзя всю взять, потому, что некуда сдать.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне лососевой путины — 2018 Камчатка упрекала Сахалин в том, что сосед намерен оставить её без рыбы. Суть претензий сводилась к тому, что полуостров давно пытается договориться с соседним островом по поводу промысла на Северных Курилах, где сахалинцы перехватывают транзитного лосося, идущего к берегам Камчатки. Камчатцы напирали на то, что этот лосось — федеральный ресурс, следовательно, он принадлежит не только Сахалину, а всем регионам, которые строят на нем экономику. Камчатцы винили сахалинских соседей в том, что некоторые промысловые компании островитян применяют недозволенные, варварские методы лова, что приводит к уменьшению количества лосося.

Регионы-соседи уже предпринимали попытку урегулировать спор, в 2011 году Камчатка и Сахалин подписали соглашение, третьей стороной выступало Росрыболовство. Стороны договорились об объёмах вылова и сроках. Но в 2014 году Сахалин в одностороннем порядке вышел из Соглашения. Камчатка настаивает на его возобновлении. Весь период перед путиной-2018 камчатцы в СМИ призывали соседей:

«Сахалин, будь добрым соседом!»

Сахалинцы в ответ в социальных сетях называли Камчатку «жадиной» и писали, что даже в безрыбный и тяжелый 2017 год полуостров буквально «купался» в рыбе, тогда как Сахалин остался ни с чем, пережив самую провальную за всю историю путину.

Сегодня «жадина» Камчатка зовет Сахалин на помощь, потому, что не может справиться с колоссальными объемами лосося, подошедшими к её берегам.