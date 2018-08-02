Ереван, 2 августа, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Сотрудники пограничного управления ФСБ России в Армении задержали нарушителя на армяно-турецкой границе.

Пресс служба пограничного управления ФСБ Задержанный нарушитель

Как сообщает пресс служба пограничного управления ФСБ России в Армении, российские пограничники на участке Гюмрийского пограничного отряда, при попытке преодоления инженерно-технических средств, задержали гражданина Турции.

Уточняется, что в ходе проведения проверочных мероприятий у нарушителя обнаружен мобильный телефон, на котором имеются фото и видео файлы инженерных сооружений и заграждений, установленных на государственной границе.

Обнаруженные у нарушителя вещи

«Нарушитель в установленном законодательством порядке передан в правоохранительные органы Армении. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля российские пограничники в Армении пресекли проникновение на территорию страны преступной группы граждан Афганистана. Группа в количестве пяти человек была задержана российским пограничниками на участке Арташатского пограничного отряда при попытке незаконно проникнуть на территорию республики через армяно-турецкую границу.

Протяженность армяно-турецкой границы составляет порядка 330 километров. Охрану границы по межгосударственному договору с армянской стороны осуществляет пограничное управление ФСБ России в Армении.