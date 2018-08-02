Вашингтон, 2 августа, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Возможные санкции США против российского госдолга могут спровоцировать падение рубля. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование Citigroup.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Если Вашингтон пойдет по «худшему сценарию» и введет полный запрет на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ), рубль может «просесть» сразу на 15% (до 73 руб. за $1).

«Какие-либо санкции Конгресса США пока не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, — приводит агентство мнение аналитиков Citi. — Риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация с апреля по май текущего года сократила с $96 млрд до $15 млрд свои активы в облигациях государственного займа США.

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