Багдад, 2 августа, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Турции продолжают бомбить Иракский Курдистан, сообщает 2 августа Kurdistan.ru.

U.S. Department of Defense Самолёт ВВС Турции

Житель приграничной христианской деревушки Андериос Йоханна отметил, что нападения носят постоянный характер, что приводит к бегству местного населения и запустению целых районов.

Напомним, Вооруженные силы Турции совершают регулярные авиаудары на севере Ирака, целью их являются объекты Рабочей партии Курдистана, тем не менее от их действий страдают и мирные жители, не связанные с курдскими формированиями.