Якутск, 2 августа, 2018, 06:39 — ИА Регнум. Авиакомпания «Якутия» нарушила условия, на которых ей была предоставлена лицензия на осуществление авиаперевозок. К такому выводу пришла транспортная прокуратура, выявив, что в мае «Якутия» 24 раза задержала вылеты более чем на два часа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Spaceaero2 Самолёт авиакомпании «Якутия»

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Этот факт был квалифицирован как административное правонарушение, авиакомпания привлечена к ответственности. Помимо этого, в адрес гендиректора «Якутии» Ольги Фёдоровой внесено представлении о недопущении в дальнейшем подобных нарушений.

Переносы вылетов не были связаны с метеорологическими условиями. Причинами задержек рейсов, как правило, являлось отсутствие у авиакомпании в конкретной ситуации резервного воздушного судна или не предоставление резервного воздушного судна в связи с его неисправностью, что является нарушением Воздушного кодекса РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, трое суток ждут вылета из Омска в Анапу жители Якутии. В отпуск они летели самолётом республиканской авиакомпании «Якутия», но во время посадки на дозаправку выяснилось, что воздушному судну требуется ремонт. В соцсетях жители Якутии сообщают об аналогичных задержках вылетов региональной авиакомпании из других городов России, в том числе на рейсах Якутск — Новосибирск и Якутск — Красноярск. Из-за неисправности самолёта также задержаны рейсы Анапа — Якутск и Якутск — Симферополь.