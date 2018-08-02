Москва, 2 августа, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы о начальном периоде Великой Отечественной войны, касающиеся боевого применения воздушно-десантных войск против нацистских захватчиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Советские десантники. 1942

На сайте, где опубликованы документы, пользователи смогут ознакомиться с материалами, рассказывающими о становлении нового вида войск в Великую Отечественную войну, о ходе боевых действий, которые вели советские десантники, и узнать больше о героизме ВДВ, проявленном в годы войны.

«Фашистское командование боялось десантников настолько, что в своих директивах войскам прямо указывало: «В синих пилотках и авиационной форме в плен никого не брать, а расстреливать», — говорится в пресс-релизе.

Также пользователи смогут ознакомиться с боевой характеристикой легендарного командующего ВДВ Василия Филипповича Маргелова.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2018 года Минобороны РФ опубликовали копии уникальных документов, относящихся к началу Великой Отечественной войны. В числе этих документов были как первые директивы советских военноначальников, так и донесения немецких офицеров, столкнувшихся с неожиданным для них ожесточенным сопротивлением русских.