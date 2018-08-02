Омск, 2 августа, 2018, 04:08 — ИА Регнум. В рамках госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья в регионах Сибири за пять лет ликвидировали более 2 млн кв. метров ветхого жилищного фонда. Расселено 135 тысяч человек. Однако проблема не решена, так как за счёт жилья, признанного непригодным для проживания после 2012 года, аварийный жилищный фонд на территории Сибирского федерального округа (СФО) составляет порядка 2 млн кв. м. Эта информация была озвучена на совещании по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории СФО, которое 1 августа провёл в Омске вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Sfo.gov.ru Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко (слева), полпред президента России в СФО Сергей Меняйло, врио губернатора Омской области Александр Бурков

В совещании принял участие полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло. Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре, Меняйло убеждён, что «работа по ликвидации ветхого и аварийного жилья должна быть продолжена». Уточняется, что в настоящее время на примере города Новосибирска прорабатываются новые механизмы расселения аварийного жилого фонда с учётом интересов граждан, муниципалитета и застройщиков.

Что касается Омской области, где прошло совещание, здесь в реестр многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, включено 336 домов общей площадью более 82,5 тыс. кв. м, в которых проживают около 10 тыс. человек. За пять лет действия программы в регионе удалось расселить 11,5 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области.

«Учитывая, что в послании президента говорится об ускорении темпов расселения аварийного жилья, конечно, правительство примет решение, внесёт соответствующий закон, который будет базироваться на отработанных механизмах, то есть сохранение фонда софинансирования со стороны субъектов РФ. 20 сентября правительство РФ должно утвердить бюджет. Мы попробуем не уменьшить деньги, которые работали на расселение жилья, чтобы было не менее 40 млрд в год», — прокомментировал Виталий Мутко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 31 июля в Омск с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. 1 августа в столице Омской области он провёл совещание по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории Сибири.

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Днём ранее, 31 июля, Виталий Мутко обсудил с врио губернатора Омской области Александром Бурковым перспективы развития аэропортового комплекса Омска.