Москва, 2 августа, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы продлил арест фигурантам по делу группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также бизнесмену Артуру Максимову до 5 ноября, сообщает «Коммерсант».

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Во время судебного заседания были выявлены новые эпизоды в деле группы «Сумма», подробности которых пока не разглашаются.

Ранее, 1 августа, Мосгорсуд отказался снять арест со счетов и активов компаний, замешанных в деле группы «Сумма».

Как сообщало ИА REGNUM, Мосгорсуд признал несколько компаний, входящих в группу «Сумма», потерпевшими по уголовному делу братьев Магомедовых. Отмечается, что в суд уже поданы иски от ряда компаний, признанных ранее потерпевшими.

Также напомним, что в марте 2018 года Тверской суд выдал ордер на арест братьев Магомедовых, которые обвиняются в крупном хищении бюджетных средств. Сумма предполагаемого ущерба оценивается в 2,5 млрд рублей.