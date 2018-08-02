Москва, 2 августа, 2018, 03:42 — ИА Регнум. Московские полицейские нашли кота Бегемота, ранее пропавшего из музея-театра «Булгаковский дом» в подсобке соседнего здания, сообщает пресс-служба столичного МВД.

Кот

«Выяснилось, что прохожая увидела на улице напуганное животное и хотела его приютить», — сообщила пресс-служба.

Животное столичные правоохранители вернули в музей. Теперь по факту пропажи кота проводится проверка на факт наличия умысла в пропаже кота.

Напомним, Бегемот поселился в «Булгаковском доме» в 2005 году. Чтобы стать живым экспонатом музея, он прошел отбор.