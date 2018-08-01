Банги, 2 августа, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Террористическая группировка Центральноафриканской республики «Селека» может быть причастна к гибели российских журналистов в этой стране, сообщает портал Palmarescentrafrique.

hdptcar В Центрально-Африканской Республике

По данным портала, журналисты, которые 31 июля были найдены мертвыми в ЦАР, направлялись в город Декоа, который контролируется упомянутой группировкой.

Напомним, в ЦАР 31 июля нашли тела трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В ходе расследования выяснилось, что они за день до трагедии были задержаны полицией.