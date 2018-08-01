Вашингтон, 2 августа, 2018, 00:24 — ИА Регнум. Увеличение оборонного бюджета США на новый финансовый год оказалось рекордным за последние 15 лет, заявил американский сенатор Митч Макконелл (Республиканская партия), сообщает The Washington Examiner.

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По его словам, обе партии достигли согласия по бюджету. Финансирование Пентагона увеличено максимально с 2003 года. В итоге оборонный бюджет на 2019 финансовый год составил $717 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьей декаде июля американский генерал Джозеф Данфорд, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов, заявил, что более 300 тысяч американских военных находятся в 177 странах на передовом базировании.

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