Берлин, 1 августа, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 30 июля, заявил о готовности в любое время и без предварительных условий встретиться со своим иранским коллегой Хасаном Рухани, однако это стремление может оказаться невзаимным, сообщает сегодня, 1 августа, немецкое онлайн-издание Der Spiegel.

White House Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Такое заявление американский лидер сделал всего спустя неделю после того, как в своем Twitter-аккаунте он предостерег Рухани: «Никогда больше не угрожайте США, иначе вы на себе ощутите последствия, которых прежде не знала история».

Так будет ли у Дональда Трампа возможность скрепить рукопожатием с Рухани «великие отношения», которые две страны «смогут иметь в будущем»?

Судя по первой реакции Тегерана на предложение Трампа, это крайне маловероятно. В первую очередь потому, что решение о том, принять или отклонить предложение американского президента, принимает не сам Рухани. Эта ответственность лежит на плечах Высшего руководителя Ирана — политического и религиозного лидера страны Али Хаменеи. И в прошлом он неоднократно в последний момент отменял даже самые кратковременные встречи между иранскими и американскими президентами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Так, в 2000 году запланированная встреча между действующим на тот момент президентом США Биллом Клинтоном и президентом Ирана Мохаммадом Хатами сорвалась буквально за считанные мгновения до ее начала. То же самое можно сказать и о встрече Барака Обамы и Хасана Рухани уже в 2013 году, хотя позже два лидера, в конце концов, созвонились. Иранская сторона утверждает, что Дональд Трамп просил назначить встречу с Рухани в кулуарах Генеральной Ассамблеи восемь раз за прошедший год. И каждый раз иранцы его предложение отвергали.

Иран, в отличие от, к примеру, Северной Кореи, является крупной региональной державой. И большая часть легитимности государственной власти страны исходит из антиамериканизма, который также является и одним из важнейших идеологических столпов иранского режима. Сам Хаменеи часто называет Иран лидером так называемой Оси Сопротивления, выступающей против усиления влияния США и Израиля в регионе. Поэтому сейчас многие экcперты полагают, что Иран не откажется от этой идеи ради «фотосессии с Дональдом Трампом», пишет Der Spiegel.

С точки зрения Хаменеи, нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты стремились свергнуть режим в Тегеране со времен Исламской революции 1979 года, поэтому Вашингтон никогда не сможет быть для Ирана партнером.

Напомним, что не так давно США в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе Ирана, несмотря на то, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подтверждало, что программа соответствует международным требованиям.

Поэтому в данный момент Хаменеи будет стремиться не допустить даже попытки оказания давления на иранское руководство со стороны таких сторонников жесткой политической линии, как госсекретарь США Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Сейчас Тегеран занял выжидательную позицию. Всего через два года американцы снова будут выбирать своего президента, и Иран рассчитывает на то, что политика США в отношении Ирана изменится уже при демократическом руководстве. Или, как любит говорить официальный Тегеран: «Иранцы играют в шахматы, американцы играют в покер».