Москва, 1 августа, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Роспотребнадзор 1 августа распространил рекомендации для граждан, работающих в условиях жары, посоветовав сокращать продолжительность рабочего дня при повышении температуры в помещении до 28,5 градусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

«Установившаяся на большей части территории России жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования», — говорится в сообщении ведомства.

В случае повышения температуры в рабочем помещении до отметки в 28,5 градусов специалисты рекомендуют сокращать продолжительность рабочего дня на один час, при повышении до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа.

Отмечается также, что общая продолжительность термической нагрузки на протяжении рабочего дня не должна превышать 4 — 5 часов для тех, кто использует специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5 — 2 часа для работников без специальной одежды.

Роспотребнадзор также предупреждает, что работа при температуре воздуха более 32,5 градусов относится к разряду опасных. Трудиться на открытом воздухе при такой температуре не рекомендуется, время работ в таком случае лучше переносить на утреннее или вечернее время.