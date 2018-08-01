Запорожье, Украина, 1 августа, 2018, 19:55 — ИА Регнум. За неделю с 19 по 25 июля в курортных городах азовского побережья зафиксированы три новых случая заболевания корью, сообщил 30 июня Запорожский областной лабораторный центр министерства здравоохранения.

wellcomecollection.org Корь

Два случая зафиксированы в Бердянске, один — в Приморском районе Запорожской области.

Напомним, 24 июля стало известно о гибели младенца в Киевской области. Причиной стали осложнения, вызванные корью.

Читайте также: В Киевской области от кори умер младенец