В Киевской области от кори умер младенец

Киев, , 01:48 — REGNUM На прошлой неделе в Киевской области от кори умер мальчик в возрасте 1 год и 10 месяцев, сообщили 24 июля в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

В течение прошлой недели корью заболело 882 человека: 369 взрослых и 413 детей.

Всего с начала года заболели 26 692 человека, из которых 15 892 — дети. При этом умерло 13 человек, из них девять — дети.

Напомним, по данным министерства здравоохранения эпидемия кори пришла на Украину в начале 2018 года из Румынии.

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