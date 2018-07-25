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В Киевской области от кори умер младенец

Общество

Врачи рекомендуют делать прививки

Киев, 25 июля 2018, 01:48 — REGNUM  На прошлой неделе в Киевской области от кори умер мальчик в возрасте 1 год и 10 месяцев, сообщили 24 июля в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

В течение прошлой недели корью заболело 882 человека: 369 взрослых и 413 детей.

Всего с начала года заболели 26 692 человека, из которых 15 892 — дети. При этом умерло 13 человек, из них девять — дети.

Напомним, по данным министерства здравоохранения эпидемия кори пришла на Украину в начале 2018 года из Румынии.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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