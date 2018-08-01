Москва, 1 августа, 2018, 18:33 — ИА Регнум. На Чукотке в качестве альтернативы золотодобыче могут быть добыча угля и руды. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил губернатор автономного округа Роман Копин, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Роман Копин

Напомним, ранее он заявил президенту о намерении снизить монозависимость региона от добычи золота. По его словам, сейчас развиваются угольные проекты. На территории опережающего развития «Беринговский» работает компания «Тайгерс» из Австралии, и эта фирма ещё в 2017 году здесь начала добычу. И уже экспортирует уголь в государства Тихоокеанского региона, среди которых «Япония, Корея, Тайвань».

Также хорошие перспективы губернатор видит в «медном направлении». Впереди — освоение месторождения Баимской рудной зоны. Копин полагает, что данный проект имеет для Дальнего Востока и регионов российской Арктики стратегическое значение.