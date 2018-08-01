Луганск, 1 августа, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Жертвами ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, произошедшего на автотрассе в Ростовской области, стали шестеро граждан Луганской Народной Республики. Об этом сообщает 1 августа пресс-служба МСЧ ЛНР.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания На месте аварии

Как уточняется, все погибшие и пострадавшие в результате аварии — жители города Ровеньки (ЛНР). Детей среди них нет. Двое пострадавших в настоящее время проходят лечение в центральной больнице Чертковского района Ростовской области.

Как передавало ИА REGNUM, авария произошла на 791-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель КамАЗа с прицепом, обнаружив неисправность, начал останавливаться на обочине. В этот момент в него врезался микроавтобус Volkswagen Transporter, следовавший в попутном направлении. По факту произошедшего ведётся следствие.