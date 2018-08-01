Санкт-Петербург, 1 августа, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга намерены избавиться от очередей маршруток, заполоняющих остановки общественного транспорта у метро и караулящих пассажиров. Об этом заявил 1 августа глава городского комитета по транспорту Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

Головин напомнил, что 1 июля 2020 года является крайним сроком, когда маршрутки должны окончательно перестать дежурить у метро неограниченное количество времени. Но Смольный собирается выгнать их еще раньше.

«Я лично занимался станцией метро «Приморская». Вызвал четверых руководителей частных структур, объявил им, что у маршруток нет места отстоя у метро. Они должны приехать, забрать людей и сразу же уехать. Они это не выполняют, ждут пассажиров, зарабатывают деньги», — сказал Головин.

По его словам, он пригрозил частным перевозчикам совсем отобрать у них маршруты, если они не будут следовать правилам.

«Я предупредил, что не буду дожидаться 1 июля 2020 года. Сейчас обстановка у «Приморской» изменилась. Мы будем продолжать работу по всем станциям метро. Они (перевозчики) очень серьезно реагируют, когда находятся под угрозой отмены этих маршрутов», — добавил Головин.