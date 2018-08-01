Нижний Новгород, 1 августа, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по итогам I квартала объём инвестиций вырос, хотя и был ниже среднероссийского показателя. Снижение произошло в половине регионов округа. В целом привлечено более 337,4 млрд рублей инвестиций, из них более половины приходится на четыре региона. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

В Поволжье в I квартале 2018 года объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования составил337 421,723 млн рублей. Это на 2,3% больше, чем было в I квартале 2018 года. Отметим, что в России за данный период рост инвестиций в основной капитал составил 3,6%.

Инвестиционный спад отмечен в семи регионах Приволжского федерального округа из 14. Наибольшее падение произошло в Чувашии, где объём инвестиций уменьшился на 21,2%. В тройке аутсайдеров также Пермский край (-7%) и Башкирия (-6,9%). Снижение инвестиционной активности отмечено в Мордовии (-6,1%), Самарской области (-4,5%), Ульяновской области (-4%) и Кировской области (-3,4%).

В то же время более всего нарастили инвестиционный портфель Оренбургская (+39,4%) и Пензенская (+20,5%) области. Тройку лидеров замыкает Нижегородская область (+10,3%), далее идёт Самарская область (+10,2%). Объём инвестиций за указанный период возрос также в Марий Эл (+9,2%), Удмуртии (+1,5%) и Татарии (+0,5%).

Что касается абсолютных цифр, то лидером является Татария, где объём инвестиций в основной капитал в I квартале составил 82 674,221 млн рублей. На второй и третьей позиции — Пермский край (37 632,666 млн рублей) и Самарская область (36 172,083 млн рублей). В группу лидеров вошли также Нижегородская область (36 086,791 млн рублей), Башкирия (35 700,899 млн рублей) и Оренбуржье (32 748,007 млн рублей).

Минимальный объём инвестиций в основной капитал показали Марий Эл (4537,502 млн рублей) и Чувашия (6850,231 млн рублей).