Париж, 1 августа, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Репортеры без границ призвали центральноафриканские и российские власти «провести серьезное и тщательное расследование» для выявления лиц, виновных в убийстве трех российских журналистов в ночь с 30 на 31 июля в Центрально-Африканской Республике, сообщает агентство France Presse.

Камера

Согласно информации, полученной репортерами без границ, трое журналистов находились на территории Центральной Африки в течение нескольких дней для расследования «роли наемников».

«Спустя более четырех лет после смерти французского фотожурналиста Камиллы Лепаж, эти убийства напоминают нам, насколько опасно журналистам становиться свидетелями конфликта в Центрально-Африканской Республике», — заявил генеральный секретарь НПО репортеры без границ Кристоф Делор, который осуждает эти убийства.

Напомним, что детали случившегося с Камиллой Лепаж, 26-летней французской фотожурналисткой, убитой 12 мая 2014 года, до сих пор неизвестны.