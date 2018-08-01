Санкт-Петербург, 1 августа, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России ведет доследственную проверку в связи со сходом с рельс четырех вагонов грузового поезда на подъездных путях в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Szsut.sledcom.ru Ж.-д. авария в Кировском районе Петербурга

Как сообщало ИА REGNUM, цистерны с мазутом перевернулись на подъездном пути, примыкающем к железнодорожной станции Новый Порт, утром 1 августа. С рельс сошли четыре цистерны, мазут вылился только из одной из них.

Уже установлено, что локомотив с четырьмя цистернами топлива осуществлял подъезд к Кировскому заводу, когда произошло ЧП.

«В результате одна из цистерн накренилась и из нее вытекло порядка 50−70 литров топлива, — сообщили в СЗСУ на транспорте. — На месте происшествия работают следователи и криминалисты».

После установления всех обстоятельств аварии по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, специалисты уже обработали вылившийся мазут активной пеной, которая работает как абсорбент.