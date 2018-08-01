В Петербурге ликвидируют последствия схода с рельс цистерн с мазутом
Санкт-Петербург, 1 августа, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Грузовой состав с мазутом перевернулся на улице Калинина в Кировском районе Санкт-Петербурга утром 1 августа. С рельс сошли четыре цистерны, мазут вылился из одной из них.
Улица Калинина пролегает вдоль рек Ольховка и Екатерингофка, а также острова Грязный. Авария произошла недалеко от территории Кировского завода.
Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в комитете по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, экологи из подведомственного комитету ГУП «Экострой» выезжали на место происшествия.
К тому моменту спасатели из ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уже обработали мазут активной пеной, которая работает как абсорбент.
«При необходимости наши специалисты также проведут дополнительную обработку», — подчеркнули в Смольном.
Заметим, тот факт, что авария произошла не вблизи водоемов, вероятно, помешал серьезному ущербу. В результате ЧП никто не пострадал.
В свою очередь, пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что авария произошла на подъездном пути, примыкающем к железнодорожной станции Новый Порт. Железнодорожная инфраструктура в этом месте не находится в ведении ОЖД.
«Железнодорожные пути необщего пользования и подвижной состав являются собственностью стороннего предприятия. На работу Октябрьской железной дороги данное происшествие не повлияло», — подчеркнули железнодорожники.