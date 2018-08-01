Париж, 1 августа, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Замглавы министерства Франции по окружающей среде Брун Пойрсон объявила в среду, 1 августа, о начале миссии по выявлению наиболее токсичных химических веществ для защиты коралловых рифов, сообщает агентство France Presse.

Уинслоу Хомер. Ныряльщики, добывающие кораллы. Вторая половина XIX века

«Франция несет особую ответственность за океаны и их кораллы», — отметила Брун Пойрсон в своем заявлении, в то время как «11 из наших 13 заморских территорий обладают коралловыми рифами».

Миссия направлена на «создание новых мер по защите океана от отходов, особенно от загрязнения пластиком», — говорится в заявлении.

Франция поставила цель свести к нулю количество выброшенного пластика в океан к 2025 году.

Исследование, опубликованное в 2015 году, показало, что коралловые рифы, которым угрожает глобальное потепление и подкисление океана, страдают от воздействия оксибензона, часто используемого в косметических средствах.

Коралловые рифы покрывают менее 1% дна океана, но там обитают 25% видов рыб. По оценкам экспертов, кораллы защищают побережье и обеспечивают пищей около 500 млн человек по всему миру.