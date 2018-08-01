* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 1 августа, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Порядка 200 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались вооруженным силам Афганистана, сообщает 1 августа Anadolu.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Сдавшийся боевик

Инцидент произошел после того, как террористы подверглись нападению со стороны боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Столкновения между двумя группировками начались в июле 2018 года в афганской провинции Джавзян, в ходе боев погибло порядка 300 террористов. Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что район очищен от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).