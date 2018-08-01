Иркутск, 1 августа, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Сотрудники отделения ПФР по Иркутской области обнародовали информацию относительно законопроекта о пенсионом возрасте, одобренного Госдумой РФ в первом чтении. В частности, было заявлено, что нынешние пенсионеры от реформы не пострадают.

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По словам заместителя управляющего региональным отделением ПФР Ирины Близнец, нынешние пенсионеры от грядущего налогового манёвра только выиграют.

«Получатели пенсий по линии ПФР, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты. Кроме того, принимаемые меры позволят обеспечить увеличение пенсий для неработающих пенсионеров — индексацию выше уровня инфляции».

Что касается работающих граждан, то в законопроекте сохранены все ранее существовавшие льготные категории, а ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. Также в правительстве не планируют повышение возраста выхода на пенсию для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых работодатель уплачивает страховые взносы по соответствующим тарифам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в российском правительстве повышение пенсионного возраста считают объективной необходимостью, вызванной глобальными демографическими изменениями в мире, потребностями и изменением структуры современной экономики. Если в 1970 году один пенсионер приходился на 3,7 человека трудоспособного возраста, то уже в 2019 году один пенсионер будет приходиться на двух людей трудоспособного возраста. Предполагается, что по новым правилам женщины будут выходить на пенсию не с 55, а с 63 лет, а мужчины — не с 60, а с 65 лет.