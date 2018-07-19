Законопроект о пенсионном возрасте рассмотрен Госдумой в I чтении

Москва, , 13:04 — REGNUM Правительственный законопроект о проведении в РФ пенсионной реформы в части увеличения пенсионного возраста Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Речь идет об инициативе, согласно которой с 2019 года пенсионный возраст граждан PФ будет поэтапно расти. Так, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию не в 60 лет, как сегодня, а в 65 лет. Пенсионный возраст для женщин предлагается поднять более значительно — с 55 до 63 лет. Он должен достигнуть таких показателей к 2034 году.

Как неоднократно объясняли в правительстве, такие изменения необходимы сегодня, чтобы обеспечить достойный уровень пенсий для граждан, вышедших на заслуженный отдых. Так, из-за демографических проблем сегодня на одного пенсионера приходится чуть больше одного работающего гражданина РФ, что не позволяет существенно поднимать уровень пенсионных выплат.

Так, как говорили вице-премьер РФ и глава Минфина Антон Силуанов, а также глава Минтруда Максим Топилин, рост пенсий в среднем составит 1 тыс. рублей в месяц, то есть суммарное увеличение за год достигнет 12 тыс. рублей. Таким образом, отмечал Топилин, индексация пенсий достигнет 7% — пропорционально, что в два раза выше прогнозируемой на 2018 год инфляции (3,5%).

Во втором чтении Госдума планирует рассмотреть законопроект в сентябре. Как заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты не будут принимать законопроект в спешке, а проведут широкое обсуждение инициативы. Так, в связи с этим, профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов продлил срок подачи поправок к законопроекту во втором чтении с 18 августа до 24 сентября.

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