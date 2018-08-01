Казань, 1 августа, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Застройщик крупного микрорайона в Краснодаре, имеющий «прописку» в Казани, чьим единственным участником является обанкроченный девелопер Татарии «Сувар Девелопмент», признан банкротом. В отношении него ввели конкурсное производство до 26 ноября 2018 года. При этом в суде представитель компании пояснил, что обязательства перед 151 дольщиком, что имелись у застройщика на момент банкротства, выполнены — «часть дольщиков из недостроенного жилого дома были переведены на свободные квартиры достроенного дома, и по актам приема передачи все дольщики получили свои квартиры». Долги компании на момент банкротства превысили 2,27 млрд рублей, и, чтобы их погасить, необходимо свыше 51 170 месяцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, истцом в банкротном деле выступило физлицо из Казани, хотя ранее с аналогичным требованием обращался и санируемый банк из Казани — «Тимер банк». С 25 декабря 2017 года компания находилась под наблюдением, а с 26 июля 2018 года по решению Арбитражного суда Татарии ООО «Краснодар Девелопмент» признано банкротом и находится под конкурсным производством на четыре месяца — до 26 ноября 2018 года.

«В судебном заседании временный управляющий огласил отчет о результатах процедуры наблюдения, указал на ввод жилого дома в эксплуатацию и передачу квартир в этом доме дольщикам, в связи с отсутствием иных дольщиков просил признать должника банкротом без применения положений застройщика. Представитель должника пояснил, что не против признании должника банкротом ввиду отсутствия возможности продолжения хозяйственной деятельности, увольнения работников и прекращения деятельности должника с момента ввода жилого дома в эксплуатацию», — отмечается в определении суда.

В ходе слушаний стало известно, что на сегодня в реестре — пять кредиторов с общей суммой требований 2 270 858 190,03 рубля. Анализ финансового состояния ООО показал, что «отсутствует возможность безубыточной деятельности, восстановить платежеспособность должника не представляется возможным», а «значение коэффициента степени платёжеспособности по текущим обязательствам показывает, что по состоянию на 31.12.2017 года предприятию требуется более 51 170 месяцев, чтобы погасить текущую кредиторскую задолженность, при этом на погашение задолженности должна направляться вся выручка». При этом в активе компании — недостроенный многоквартирный дом на 16 этажей, из которых построены лишь шесть. По нему долевые договоры отсутствуют, а стоимость недостроя оценивается около 80 млн рублей. В числе имущества компании имеются также инженерные сети, трансформаторная подстанция и дебиторская задолженность на общую сумму около 2,5 млрд рублей.

30 июня 2018 года один из строящихся ООО домов на 16 этажей, расположенный на улице Марины Цветаевой, 3 в Краснодаре, был введён в эксплуатацию. Те долевые участники, что вложили средства в дом, где строительство остановлено, «были переведены на свободные квартиры достроенного дома».

Компания была признана банкротом, обязанности конкурсного управляющего временно возложили на Игоря Карасева — члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центрального федерального округа».

27 июля 2018 года Арбитражный суд РТ удовлетворил требование обанкроченного «Татфондбанка» к ООО и включил в реестр следующие суммы: 220 566 618 рублей долга, 25 530 205,32 рубля процентов за пользование денежными средствами и 1104 324,5 рубля неустойки. Именно ТФБ через обеспечительные меры не дал ООО провести первое собрание кредиторов, мотивируя тем, что ещё не рассмотрены его требования и он не имеет на собрании права голоса.

Суд, вынося решение о переходе к конкурсному производству, обязал и.о. конкурсного управляющего Карасева в месячный срок после рассмотрения судом требования ПАО «Татфондбанк» провести первое собрание кредиторов, где будет выбрана кандидатура конкурсного управляющего должника.