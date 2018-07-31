Вашингтон, 1 августа, 2018, 02:15 — ИА Регнум. Срок для избавления от акций российских компаний En+, «Группа ГАЗ» и «Русал» продлен для американских инвесторов еще на два с половиной месяца, сообщили в минфине США.

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Теперь все операции с ценными бумагами упомянутых российских компаний должны завершиться до 23 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американских инвесторов власти обязали избавиться от акции подсанкционных компаний En+, «Группа ГАЗ» и «Русал». Это без ущерба можно было сделать до 5 августа.

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