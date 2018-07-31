Банги, 31 июля, 2018, 23:42 — ИА Регнум. ООН окажет поддержку властям Центральноафриканской Республики в расследовании убийства российских журналистов. Об этом сообщил ТАСС представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР Владимир Монтейро.

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По его словам, в правоохранительных органах республики уже сообщили, что их возможностей может оказаться недостаточно для проведения расследования.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД России подтвердили гибель в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссёра Александра Расторгуева.

По предварительной информации, российские журналисты были убиты неизвестными боевиками на блокпосту в районе населённого пункта Сибю, в 300 километрах севернее столицы страны Банги.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Убийство».