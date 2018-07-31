Ереван, 31 июля, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Документ, вокруг которого ведутся переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, именуемый Мадридскими принципами, не устраивает ни одну из сторон переговоров, но в отличие от Азербайджана, в Армении нет консенсуса по вопросу урегулирования. Если одни партии считают неприемлемым возвращение даже малой части какой-либо территории, составляющей сегодня пояс безопасности вокруг Нагорного Карабаха, то другие не видят в этом ничего плохого, ведь земли отдаются взамен на независимость Карабаха.

(сс) Самый древний Нагорный карабах

Зоя Тадевосян, представляющая партию «Армянский национальный конгресс», на пресс-конференции 31 июля в Ереване заявила, что «освобожденные территории не являются территориями Арцаха (Арцах — Нагорный Карабах)».

«Это мы характеризуем их как освобожденные, но вы хорошо знаете, что это занятые территории», — заявила она, передает aravot.am.

По ее словам, любыми нормами, принятыми в дипломатии или международном праве, эти территории не являются армянскими. «Неужели на столе переговоров лежит вопрос освобожденных территорий? Это занятые территории, территории Азербайджана. А переговоры идут вокруг самоопределения Карабаха», — заявила она. Это вызвало недоумение среди собравшихся журналистов.

Ранее, за готовность вернуть территории пояса безопасности Нагорного Карабаха в 1998 году был вынужден подать в отставку первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Спустя 4 года тогдашний министр обороны Серж Саргсян, выступая в парламенте Армении, заявил, что решение карабахского конфликта видит во взаимных уступках, напоминает aniarc.am.

«Я говорю о взаимных уступках с девяностых годов. Даже в то время, когда говорил нашим отрядам о необходимости уничтожения многих огневых точек. Их уничтожение или создание пояса безопасности никогда не преследовало цель увеличения территории Карабаха или Армении», — заявил министр обороны.

На вопрос, какова истинная граница Карабаха Саргсян ответил:

«Вообще границы любой страны, в том числе и нашей, проходят там, где ты можешь начертить эту границу. Да, я считаю, что Агдам не наша родина. Если идет переговорный процесс, и ты пытаешься собеседника держать за идиота, это взывает у него только презрение… Да, были территории, которые мы заняли и этого не надо стыдиться. Мы заняли эти территории, чтобы обеспечить безопасность нашей родины…»

В 2008 году, будучи президентом Армении, Серж Саргсян подтвердил неизменность своей позиции в этом вопросе. «Никаких серьезных изменений в моей позиции не произошло, и этой позиции я буду придерживаться очень долго», — заявил он.