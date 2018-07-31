Лондон, 31 июля, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снизились на новостях о росте добычи в России и странах ОПЕК, 31 июля передает агентство Reuters.

ptra Нефть

С начала торгов октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 74 цента, до $74,81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли в цене $1,15 доллара, баррель данной марки оценивается в $68,98.

В целом за июль нефть Brent подешевела на 6%, нефть WTI — на 7%. Настолько резкое снижение нефтяных цен не наблюдалось с июля 2016 года.

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