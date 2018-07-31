Москва, 31 июля, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Российские военные в Сирии за месяц обезвредили по меньшей мере 26 беспилотных летательных аппаратов, начинённых взрывчаткой, которые направлялись к авиабазе Хмеймим. Об этом 31 июля сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Как отметил Лаврентьев, на каждую подобную попытку боевиков атаковать авиабазу российскими военными и в дальнейшем «будут предприниматься соответствующие меры».

Как передавало ИА REGNUM, накануне в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили об уничтожении российскими ПВО очередного запущенного боевиками беспилотника в районе базы Хмеймим. Об аналогичном инциденте Минобороны России также сообщало 21 июля.