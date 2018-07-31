Москва, 31 июля, 2018, 19:22 — ИА Регнум. Автомобиль совершил наезд на двух пешеходов днём 31 июля в московском районе Соколиная Гора, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Согласно данным ведомства, ДТП произошло на пересечении улиц Ткацкая и Вельяминовская на нерегулируемом пешеходном переходе. Оба пострадавших были госпитализированы.

По информации агентства «Москва», наезд на людей совершил автомобиль Mazda. Сообщается, что водитель остался на месте происшествия. В настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в посёлке Коммунарка в Новой Москве автомобиль BMW столкнулся с Lexus, после чего сбил на тротуаре трёх пешеходов.