Старый Оскол, Белгородская область, 31 июля, 2018, 18:06 — ИА Регнум. В отношении бывшего начальника управления транспорта и связи департамента по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Старооскольского городского округа Белгородской области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении договора на обслуживание пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Об этом сообщило региональное управление ФАС со ссылкой на Следственный комитет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

Ранее в 2017 году антимонопольная служба признала факт нарушения администрацией Старооскольского городского округа и ООО «ТрансАльянс» статьи 16 закона «О защите конкуренции». Компания незаконно получила права на осуществление пассажирских перевозок в 2016—2017 годах, так как не был проведен открытый конкурс, и другие фирмы не смогли попасть на рынок регулярных пассажирских перевозок. Кроме того, с помощью органа местного самоуправления ООО «ТрансАльянс» в три раза увеличило количество транспортных средств, находящихся в распоряжении перевозчика, — до 200 единиц. Компанию «ТрансАльянс» оштрафовали на 50 тысяч рублей, а ее бывшего директора — на 15 тысяч.

Материалы в отношении должностного лица администрации управления транспорта и связи департамента по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Старооскольского городского округа были направлены в УМВД по Белгородской области и Следственное управление следственного комитета по Белгородской области.