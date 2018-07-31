Москва, 31 июля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Строительство Крымского моста не дает покоя странам Евросоюза, но новые санкции никак не повлияют на экономику РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат от республики Крым Андрей Козенко («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост из космоса

Страны Евросоюза расширили список российских компаний, против которых введены санкции. Под санкции при этом попали компании, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Ранее о необходимости таких санкций говорил президент Украины Петр Порошенко.

«Что касается Крымского моста, с момента его запуска Запад потерял покой и сон. Хотя, по сути, Россия реализовала то, что Украина никак не могла довести до ума десятилетиями. Им бы опыт перенять, а они по старой украинской привычке лучше хату соседа спалят. Может быть, России тоже стоит подумать над ответными санкциями по отношению к Украине — например, за пользование Чёрным морем?» — заявил Козенко.

При этом, по его словам, на РФ и экономику страны эти санкции никак не повлияют, но и жизнь Украины также не изменится в лучшую сторону.

«Со стороны всё это выглядит как театр абсурда. России от этих санкций ни холодно, ни жарко — одной больше, одной меньше. А вот Украина настолько увлеклась игрой в казаков-разбойников, что сама уже больше похожа на страну под санкциями — нищую, с протянутой рукой. Украиной хоть и управляет директор кондитерской фабрики, жить в шоколаде она почему-то не стала», — заявил Козенко.