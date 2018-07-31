Москва, 31 июля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Повышение штрафов для незарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП), которые ведут бизнес, ударит по бабушкам, торгующим огурцами и яблоками, и гражданам, для которых регистрация достаточно обременительна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Габриель Метсю. Овощной рынок в Амстердаме (фрагмент). 1661

Ранее группа депутатов фракции «Единая Россия» предложила законопроект об увеличении штрафов для ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность без регистрации. В частности, предлагается повысить штраф до 5−10 тыс. рублей, если правонарушение совершено впервые, и до 20−30 тыс. рублей при повторе. Сегодня за такие нарушения им грозит максимум две тыс. рублей.

«Мы в ЛДПР традиционно выступаем против репрессивных мер в отношении граждан. Кто такие ИП, которые не зарегистрированы? Это самозанятые граждане, для которых до сих пор не созданы условия, чтобы они зарегистрировались. Это те, кто имеет свой участок и продает выращенную на нем продукцию, это бабушка пенсионного возраста, она не регистрируется», — заявил Нилов.

По его словам, надо создавать условия и вести разъяснительную работу для граждан, чтобы объяснять, что при регистрации у них формируются их пенсионные права, социальные права и официальный стаж.

«Если ИП не зарегистрирован, то это не ИП, это гражданин, который занимается незарегистрированной предпринимательской деятельностью. Он в этом случае не может вести никакие расчеты, потому что за это действительно предусмотрены серьезные штрафы, и не может заключать договоры с контрагентами или арендовать помещение как ИП. Поэтому надо понимать, о какой категории граждан идет речь — если это бабушки, которые торгуют огурцами и яблоками, то есть своей продукцией, то надо понимать, насколько для них обременительна процедура регистрации ИП. Регистрации ИП вообще достаточно забюрократизированная процедура, надо и здесь посмотреть, насколько можно облегчить. Штрафы — это борьба с последствиями, а надо бороться с причинами появления такого явления», — отметил Нилов.