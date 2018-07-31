Таллин, 31 июля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Эстония собирается ответить на якобы организованные Россией кибератаки и работает над созданием специального подразделения вслед за своими союзниками по НАТО, сообщает 31 июля Bloomberg.

Media.defense.gov Кибервойска НАТО

Армия страны в настоящее время создает и тренирует специальное подразделения для борьбы с кибератаками. Возглавляет подразделение, в которое уже зачислены 300 человек, генерал Андрес Херк.

По его словам, помимо обороны от кибератак, будут развиваться и атакующие методы, которые не планируется использовать в мирное время.

«В связи с вооруженным конфликтом или войной системы могут быть использованы против наших потенциальных врагов», — сказал Херк.

Агентство уточняет, что, по данным эстонской армии, количество кибератак увеличивается на 20% в год. Отмечается, что в 2007 году Эстония пострадала от «кибератак России»: тогда якобы после переноса в Таллине «Бронзового солдата» — памятника советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне, «русские хакеры» атаковали правительство, банковский сектор и сайты СМИ.

В 2018 году, пишет Bloomberg, Таллин обвинил хакеров, якобы связанных с ГРУ, в атаке на крупнейшего эстонского производителя сланцевой нефти. Россия официально заявила о непричастности к обоим инцидентам.

Кроме того, уточняет Bloomberg, генерал Херк не называл Россию или любую другую страну в качестве потенциальных врагов.