Москва, 31 июля, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный экстренно госпитализирован. Об этом рассказал его брат Эдгард Запашный, передает 31 июля радиостанция «Говорит Москва».

Виктория Тихонова Аскольд Запашный

По словам Эдгарда, цирковому артисту «стало немножко нехорошо» по пути на работу. Его доставили в больницу в карете скорой помощи. С ним находятся мать и супруга.

«Ничего серьёзного с моим братом не происходит», — сказал Эдгард Запашный и отметил, что говорить о каком-либо диагнозе пока рано.

Артист добавил, что спектакль, намеченный на 1 августа, отменять не будут. Ранее СМИ сообщили о госпитализации Аскольда Запашного из-за приступа панкреатита.

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