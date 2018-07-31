Джакарта, 31 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Правительство Индонезии привержено решению проблемы изменения климата в целях сокращения выбросов парниковых газов и поддержки устойчивого развития, сообщает Antaranews.

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«Приверженность Индонезии борьбе с изменением климата выражается в выполнении комплексных мер», — заявил секретарь национального управления планирования развития Индонезии Гелвинн Джусуф в рамках открытия целевого фонда Индонезии по изменению климата (ICCTF), в Джакарте, 31 июля.

Для мобилизации всех форм финансовой поддержки, в том числе «смешанного финансирования» как правительственного, так и неправительственного, национального управления планирования развития, был создан целевой фонд изменения климата.

Индонезия стремится к 29-процентному сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году.