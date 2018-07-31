Дамаск, 31 июля, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Более 4 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Ливана и Иордании с 18 июля. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

С территории Ливана в Сирию прибыли 3826 беженцев, из них 2846 человек пересекли границу на пункте пропуска «Земрани». Остальные самостоятельно прошли через необорудованный пункт пропуска «Джейдет-Ябус», говорится в сообщении.

Еще 318 человек вернулись с территории Иордании через пункт пропуска «Насиб».

В общей сложности в 45 странах зарегистрированы более 7,1 млн сирийских беженцев, более 5,5 млн из которых — женщины и дети.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что возвращение сирийских беженцев на родину — в интересах европейских стран, и призвал оказать содействие в этом процессе.

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