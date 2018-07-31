Москва, 31 июля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Россия поставит в Соединённые Штаты ещё шесть ракетных двигателей РД-180. Соответствующий контракт подписан между НПО «Энергомаш» и United Launch Alliance. Уточняется, что соглашение заключено на 2020 год.

NASA Ракетный двигатель РД-180

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Добавим, что NASA и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос. Как сообщил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, которого цитирует РИА Новости, «выдано заключение, что наша система обеспечивает выполнение требований для проведения пилотируемых миссий».

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Как сообщало ИА REGNUM, российский РД-180 используется в первой ступени американских ракет Atlas, и пока промышленность США не производит аналогов. В конце декабря 2015 года НПО «Энергомаш», производящее РД-180, заявило о заключении дополнительного соглашения на поставку в США ещё 20 подобных двигателей. В феврале 2016-го Пентагон был вынужден обратиться к конгрессу США с призывом не отказываться от закупки российских ракетных двигателей РД-180. В противном случае, как заявили в оборонном ведомстве, Соединённым Штатам придётся переделывать всю систему конструирования ракет.

Ранее министр ВВС США Дебора Ли Джеймс заявляла, что применение двигателей РД-180 необходимо Соединённым Штатам по меньшей мере в течение нескольких лет. Отказаться от этих двигателей США смогут не ранее 2021 года.